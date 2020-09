REVUE NOIRE – Histoire Histoires – History Stories

par Jean Loup Pivin - Simon Njami - Pascal Martin Saint Leon - Bruno Tilliette

avec N’Goné Fall, Michèle Rakotoson, Isabelle Boni Claverie...

NOUVEAUTÉ LIVRE septembre 2020

30 ans après la création de Revue Noire en 1991, il semble nécessaire aux fondateurs et principaux animateurs de révéler ce que fut Revue Noire, de décrire son rôle dans l’histoire de l’art africain contemporain, son rôle dans la révélation de la photographie africaine, son rôle dans une pensée sur la différence et l’autre. Avec une diffusion sur tous les continents.

Dans les années 1990, Revue Noire, bien plus qu’une publication, fut un révélateur d’une culture dynamique en Afrique concernant toutes les expressions artistiques, des arts plastiques à la mode, de la littérature au cinéma, de la photographie au design et à la danse. Jusqu’à la fin des années 1980, l’image de l’Afrique – au nom générique – était le continent vierge, sauvage et misérable que les grands reporters occidentaux montraient. Entre l’ethnologie spectaculaire et le reportage horrifié sur la misère et les guerres. Revue Noire montrait une Afrique moderne et urbaine qui invente et crée à travers les différentes expressions artistiques contemporaines.

Ce livre en est l’expression : un livre de pensées, de réflexions, d’attitudes et de souvenirs de ceux qui ont fondé Revue Noire en 1991, Simon Njami, Jean Loup Pivin, Pascal Martin Saint Leon, Bruno Tilliette, rejoints plus tard par N’Goné Fall.

Un livre qui raconte l’histoire d’une émergence artistique et qui montre aux lecteurs les différentes productions de Revue Noire, les ressorts et la volonté qui ont animé ses créateurs.

Un livre essentiel à la réflexion sur la création contemporaine africaine dans toutes ses expressions, essentiel à la pensée sur le monde et l’action, essentiel aux questions identitaires et raciales, toujours à travers le prisme du monde des formes. Aujourd’hui.

Des créations, des idées, des images et des mots. Un livre aux voix multiples.

édité par Revue Noire disponible sur ce site

400 pages 2& x 27 cm

500 images couleurs

30 auteurs

en Français et Anglais (traduction Simon Beaver)

parution septembre 2020

ISBN 978 2 909571 82 9

En librairie 2e semaine de septembre 2020

Sommaire

l'Ouvrage est composé de 5 parties :

A – Généalogie d'une pensée

B – Numéros & Dossiers

C – La Fabrique

D – Chronologie

E – Index

A – GÉNÉALOGIE D'UNE PENSÉE / GENEALOGY OF A THOUGHT

GENÈSE / GENESY

Pensée mosaïque / Mosaic of Thought – J.L. Pivin & P. Martin St Leon

L'histoire des mondes / The Story of Worlds – S. Njami

Chaos & métamorphose / On Scandal & Chaos – S. Njami

Le fait contemporain / The Contemporary Facts – S. Njami

Couleur monde / World Color – J.L. Pivin

Un autre monde possible / Another World Possible – B. Tilliette

La première rencontre / First Encounter – S. Njami

Une petite fille sur l'oranger / A Little Girl On the Orange Tree – Michèle Rakotoson

TRACEY ROSE – portrait d'artiste

AFRIQUE / AFRICA

La fin des illusions / An End To Illusions – J.L. Pivin

L'interprète & l'ethnologue / The Interpreter & The Ethnologist – J.L. Pivin

La puissance voyante / Sighted Power – S. Njami

Mouvements / Movements – J.L. Pivin

Post – S. Njami

Regards anthropométriques des années '90 / Anthropometric Visions in the 1990s– S. Njami

PUME BYLEX – portrait d'artiste

ART & ARTISTE / ART & ARTIST

L'artiste et le maître / The Artist and The Master – J.L. Pivin

L'artiste messager / The Artist as Messanger – P. Martin Saint Leon

SEXE / SEX

De l'Innommé à l'innommable... / From The Unnamed To The Unnamable – J.L. Pivin & P. Martin St Leon

Le blues du mâle / Male Blues – S. Njami

Rite de passage / Rite of Passage – S. Njami

ALAIN NZUZI POLO – Portrait d'artiste

B – NUMÉROS & DOSSIERS / ISSUES & TOPICS

Revue Noire 01 – Ousmane Sow / African London

Sur une terrasse ombragée / On A Shady Terrace – Revue Noire

Revue Noire 02 – Sokary Douglas Camp / Abidjan

Abidjan, un malentendu \ Abidjan A Misunderswtanding – Yacouba Konaté

La Mémoire en marche / Memory On March – Alpha Oumar Konaré

Revue Noire 04 – Mickaël Bethe-Sélassié / Namibia

Pour tout l'art du monde / All The Art In The World – J.L. Pivin

Revue Noire 05 – Ouatarra Watts / Libreville Gabon

De l'art du voyage perpendiculaire / On The Perpendicular Voyage as Art – Yves de La Croix

DOSSIER LITTERATURE / literature

De la négritude à la tigritude / From Negritude To Tigritude – B. Tilliette

Lettre infernale à Monsieur Rimbaud / Infernal Letter to Monsieur Rimbaud – S. LabouTansi

La Source / The Source – Tchicaya U Tam'si

Des peuples / Peoples – Jean-Luc Raharimanana

Souffles – Gros-Poil / Breaths – Gros-Poil – Gerty Dambury

Ils ne sont pas comme nous / They're Not Like Us – José Eduardo Algualusa

La Demoiselle de Kinshasa – Adagio to a Dream – Beyond the Gate – Star Nyaniba Hammond

Les pillards – Hors contrôle / Scavengers – Above Control – Kobena Eyi Acquah

CARAÏBES – CARIBBEANS

Revue Noire 06–09 – Caraïbes / Caribbeans [Cuba–Jamaica–Martinique–Guadeloupe–Haïti–Santo Domingo–Puerto Rico–Trinidad–Guyanes]

Le navire des ancêtres en flammes / The Ancestor'Ship on Fire – Jean-Claude Charles

Se Regarder à travers une fenêtre / Looking At Yourself Trough A Window – Pascale Marthine Tayou

Revue Noire 07 – Dakar Sénégal

Dakar en toute liberté / Dakar in Total Freedom – Rokhaya Daba Sarr

Dossier CINÉMA / CINEMA

Revue Noire 08 – Cinéma / Cinema

Où se trouve le cinéma africain ? / Where is African Cinema ? – Isabelle Boni-Claverie

Un soir de foot à la télé avec Mambéty au bar de l'Indé / An Evening Watching A Soccer Game with Mambéty – Anne Khady Sé

DJIBRIL DIOP MAMBÉTY – portrait d'artiste

ABDERRAHMANE SISSAKO portrait d'artiste

Revue Noire 11 – South Africa

L'Aveu / The Confession – S. Njami & J.L. Pivin

On ne tue pas un homme qui chante… / One Does Not Kill A Man Who Sings… – J.L. Pivin

Revue Noire 12 – Afrique méditerranéenne / Mediterranean Africa

La rose des Dieux / The Roses of the Gods – J.L. Pivin

Revue Noire 13 – Cameroun / Cameroon

Les visages ont vieillis / The Faced have Aged – S. Njami

Revue Noire 14 – Africa Danse / Dance 180

L'idolâtre / The Idolater – J.L. Pivin

Dossier PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY

Revue Noire 03 & 15 – Photographie africaine / African Photography

Revue Noire & la photographie / Revue Noire & Photography – J.L.Pivin

L'ombre et le noir / Shadow & Blackness – J.L.Pivin

La première fascination / The First Look at a Photography – J.L.Pivin

Une robe si rouge / A Dress So Red – S. Njami

Photographie fiction / Fiction-Photography – P. Martin Saint Leon

ABDOURAHMANE SAKALY – portrait d'artiste

PHILIPPE KOUDJINA – portrait d'artiste

BOUNA MÉDOUNE SEYE – portrait d'artiste

DORRIS HARON KASCO – portrait d'artiste

JEAN DEPARA – portrait d'artiste

Revue Noire 16 – Océan Indien / Indian Ocean [Réunion–Mauritius–Seychelles–Comores]

Une île, des îles / An Island Islands – J.L. Pivin

Revue Noire 17 – Mali–Burkina Faso–Niger

De l'art, de l'exception, du Sahel et de Jean-Luc Godard / Of Art Of Sahel As An Exception And Of Jean-Luc Godard – Yves de La Croix

Les fantômes ne vont pas au ciel / Ghosts Don't Go To Heaven – J.L. Pivin

Moteurs / Engines – Bruno Airaud

L'évidence de la vie / The Evidence of Life – Bruno Tilliette

Revue Noire 18 – Bénin

En attendant la pluie… / Waiting for Rain… – S. Njami

Dossier SIDA / AIDS

Revue Noire 19 – Les Artistes africains & le SIDA / African Artists and AIDS

L'ombre du SIDA / The Shadow of AIDS – J.L. Pivin

Souvenirs de jeunesse / Memories of Youth – Abdoulaye M'Bengue

Dolorosa – Michèle Rakotoson

Revue Noire 20 – Paris Noir / Black Paris

Dans l'aura blafarde des néons / In The Pale Sheen Of Neon Lights – Bashir N'Diaye

PATRICE FÉLIX-TCHICAYA portrait d'artiste

Revue Noire 21– Kinshasa Congo

Un chant dans la ville / A Song In The City – J.L. Pivin

Revue Noire 22 – Afro-Brásileiro

Lapa By Night – André Jolly

Revue Noire 24 – Djibouti /Ethiopia / Erythrea

De tes lèvres aux portes du ciel / From Your Lips To The Doors Of Heaven – N'Goné Fall

Revue Noire 26 – Madagascar

Réveillons-nous ! nous sommes tous morts / Wake up ! We Are All dead – Élie Rajaonarison

Dossier MODE DESIGN / Fashion Design

Revue Noire 27 – Mode africaine / African Fashion

Renaissance d'un style africain / Rebirth Of An African Style – J.L. Pivin

De la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher & de l'image du goût / Seeing Hearing Smelling Touching & The Imagination Of Taste – N'Goné Fall & Nathalie Rosticher

Ornement n'est pas crime / Ornement Is Not A Crime – J.L. Pivin

CHRIS SEYDOU portrait d'artiste

ALPHADI portrait d'artiste

XULY-BËT portrait d'artiste

Revue Noire 29 – Angola

Paroles câlines / Affectionate Words – N'Goné Fall

Revue Noire 30 – Nigéria

Les Suyas d'Obalende / The Obalende Suyas – Patrice Monfort

Dossier Ville / City

Revue Noire 31 – Africa Urbis – La ville / The CityLes goûts / Tastes – Issa Diabaté

Un parfum de grenades lacrymogènes / A Fragance of Tear Gaz Bombs – Kangni Alemdjrodo

Revue Noire 32 – Togo / Ghana

Togo en clair-obscur / Togo In Light Shade – Henri Assila

Ghana Maybe Time – Bruno Airaud

Revue Noire 33-34 – Maroc / Morocco

Casa, à la mort, à la vie / Casa To Death To Life – Nicole de Pontcharra & P. Martin Saint Leon

MOHAMMED KACIMI portrait d'artiste

C – LA FABRIQUE / FACTORY

Ah ! l'argent... / Ah Money ! – J.L. Pivin & P. Martin Saint Leon

À tord ou à raison / Right & Wrong – B. Tilliette

La famille Revue Noire / The Revue Noire Family – Revue Noire

Suites Africaines – Paris 1997

JOËl ANDRIANOMEARISOA

La Maison Sentimentale / Sentimental House

PASCALE MARTHINE TAYOU

Fétiches Revue Noire / Fetishes

D – CHRONOLOGIE / CHRONOLOGY

1985-1989 – L'état du monde / Background Of The World

1989-2000 – Les années Revue Noire / The Years Revue Noire

2000-2020 – L'après / The After

E – INDEX

3500 artistes et auteurs présentés dans Revue Noire / 3500 artists and writers published in Revue Noire

Art visuel / Visual art

Photographie / Photography

Littérature / Literature

Cinéma / Cinema

Musique Danse Théâtre / Music Dance Theater

Mode Design / Fashion Design

Les auteurs – The Contributors

Jean-Loup PIVIN, fondateur, directeur de publication

Architecte, notamment du Musée national du Mali à Bamako, avec Pascal Martin Saint Leon et Moustaph Soumaré. En 1986, il crée l’un des premiers bureaux d’ingeniérie culturelle, le BICFL, dont nombre de projets sont présentés dans ‘Acte d’Utopie’ (Éditions Revue Noire, Paris 2019).

Simon NJAMI, fondateur, rédacteur en cheF

Ecrivain [romans dont entre autre ‘Cercueil et Cie’ (Lieu Commun, 1985), ‘African Gigolo’, (Seghers, 1989) ; biographies ‘James Baldwin ou le devoir de violence’ (Seghers, 1991) et ‘C’était Senghor ‘(Fayard, 2006).

Directeur artistique de plusieurs Rencontres de Bamako et de la Biennale des Arts de Dakar, commissaire de nombreuses expositions dont Africa Remix.

Pascal MARTIN SAINT LEON, fondateur, directeur artistique

Architecte, il a été, avec J.L.Pivin, l’un des concepteurs du Musée national du Mali et du Centre culturel français de Bamako et de la rénovation de ‘Campus France’ (ex Egide) à Paris.

Bruno TILLIETTE, fondateur, conseiller littératurE

Journaliste et auteur. Il a été rédacteur en chef de revues dont ‘Autrement ‘? Il a écrit de nombreux ouvrages sur la communication et le management d’entreprise.

Conseiller pour le Festival de la Francophonie à Limoges de 1986 à 2006.

&

N’Goné FALL, directrice de rédaction (à partir de 1994)

Architecte, consultante internationale en art africain contemporain, elle a été nommée commissaire artistique de ‘Africa 20/20’.

Michèle RAKOTOSON, conseillère littérature

Ecrivain, auteur entre autre ‘Dadabé’ (Karthala, 1984), ‘Le Bain des reliques ( Karthala, 1988), ‘Lalana’ (Ed. L'Aube, 2002), ‘Madame à la campagne : Chroniques malgaches’ (Dodo vole’, 2015).

Directrice du Concours de la Nouvelle francophone RFI. Elle vit maintenant à Madagascar.

Isabelle BONI-CLAVERIE, conseillère cinéma.

Cinéaste, écrivain, elle a réalisé entre autre ‘Le Génie d'Abou’ (1998), 'Pour la nuit' (2004), 'Trop Noire pour être française ?' en 2015.

NATHALIE ROSTICHER documentaliste iconographe, conservateur / iconograph, museum curator AMÉDÉ MULIN conseiller pour la musique et architecture / consutant music, architect BRUNO AIRAUD consultant, architecte scénographe / consutant, architect scenographer ANDRÉ JOLLY consultant Afrique-Brésil / consultant Africa-Brazil

