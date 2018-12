Restitution, le retour au pays

PATRIMOINE AFRICAIN LE RETOUR AU PAYS :

RESTITUTION, DON, ACQUISITION…

Comme de nombreux pays occidentaux, la France a des collections africaines, moyen-orientales, extrême-orientales et des Océans Indien et Pacifique principalement liées à son empire colonial déchu. L’histoire de chaque pays, à travers les objets qui y sont rassemblés comme autant d’attributs de puissance, existe dans presque toutes les civilisations et pays du monde. Il s’agit bien là d’acquis, quelles qu’en soient l’origine. Et c’est bien là le problème, l’origine : vol et pillage, tribut de guerre, dons libres ou forcés, acquisitions honnêtes ou frauduleuses, spoliation ?

Bon gré mal gré, une restitution se fera dans un futur plus ou moins proche. Ou plutôt un succédané de restitution, essentiellement sur quelques objets symboliques avec beaucoup de gesticulations politiques. Et, nous l’espérons, sur les objets qui ont le plus de valeur symbolique et esthétique pour le pays. Tant sur le fond et sur la forme, il y a et aura matière à discussion d’un processus interminable dans lequel s’inscrit en ligne rouge la « réparation » elle-même difficile voire impossible à envisager.

À ce problème politique de la restitution, se posent la permanence du marché de l’art rituel africain de plus en plus inaccessible à l’Afrique et l’enrichissement continuel des collections tant publiques que privées dans les pays occidentaux. Des actions plus immédiates peuvent être menées avec efficacité dans ce domaine.