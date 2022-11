L’Esprit Revue Noire, une Collection Fondatrice

Jean Loup Pivin & Pascal Martin Saint Leon, commissaires

HAKANTO CONTEMPORARY, Antananarivo, Madagascar

26 nov 2022 > 31 mars 2023

La photographie d’une performance de Joël Andrianomearisoa fait la première de couverture du numéro Madagascar de Revue Noire, en 1997. Tout un symbole renouvelé en 2022 par l’exposition L’ESPRIT REVUE NOIRE, UNE COLLECTION FONDATRICE, à l’espace de Hakanto Contemporary, à Antananarivo, plus de vingt ans après.

La revue, la maison d’édition et de production ont été fondées en 1990 par Jean Loup Pivin et Pascal Martin Saint Leon (tous deux architectes, directeurs artistiques, curateurs), Simon Njami (écrivain et curateur) et Bruno Tilliette (éditeur et écrivain).

Magazine d’investigation des expressions contemporaines africaines, marquant les années 1990 – 2000, Revue Noire offre une image nouvelle et inconnue de la vitalité de la création, de la modernité, de la profusion des arts et des artistes d’Afrique et de sa diaspora. Diffusée dans le monde entier, la revue internationale bilingue – français / anglais – joue un rôle essentiel dans l’histoire de l’art contemporain africain et révèle nombre d’artistes, des arts plastiques à la photographie, du cinéma à la danse, de la mode au design, ainsi que la littérature en faisant émerger une nouvelle génération d’écrivains.

Son rôle est pionnier en matière d’art contemporain africain et plus particulièrement dans la révélation de la photographie africaine. L’exposition proposée à Antananarivo est issue de l’exposition « L’Afrique par elle-même » qui a circulé de Paris (MEP) à São Paulo (Biennale), de Washington (Smithsonian) et New York (New Museum of Contemporary Art) en passant par Cape Town, Berlin, Londres (Barbican) et Bruxelles (Tervuren)… Le livre « Anthologie de la Photographie africaine, de l’Océan Indien et de la Diaspora » (1998) qui lui est associé et chaque numéro de Revue Noire pose ainsi la première pierre d’une histoire de la photographie africaine.

Dans le numéro de Madagascar de 1997, près de vingt photographes malgaches étaient publiés. Aujourd’hui, l’exposition de Revue Noire à Antananarivo dont les commissaires sont Jean Loup Pivin et Pascal Martin Saint Leon, est axée naturellement sur l’histoire de la photographie africaine en 140 photographies dont la presque intégralité est composée d’originaux et de vintages. Des vidéos produites par Revue Noire sont diffusées tandis que l’ensemble des publications de Revue Noire afin que le visiteur participe à la démarche de Revue Noire.

Créé à Paris en 1991, et édité chaque trimestre, chacun des numéros dresse un panorama issu d’un comité de rédaction établi sur place, pays par pays. D’autres numéros traitent d’une problématique plus spécifique, liée à une discipline, la photographie, la danse, la mode ou à des faits de société comme la ville, la cuisine ou encore le Sida qui ravage le continent. S’engageant dans ce combat de survie, Revue Noire produira en 1995, alors qu’aucun traitement n’existait alors, « Les artistes africains et le Sida » composé d’un numéro de Revue Noire, de films de cinéastes africains, d’un CD, d’une émission qui sera diffusée sur les chaines de TV africaines.

Ce travail « global » de Revue Noire est bien dans l’esprit de ses créateurs. On le retrouvera dans l’exposition « Suites africaines » à Paris en 1996 où artistes plasticiens, danseurs, photographes, écrivains, performeurs seront réunis dans un espace effervescent et de libre promenade.

Aujourd’hui, la maison d’édition existe toujours et poursuit publications et expositions, comme tout récemment à Toulouse, au musée des Abattoirs, présentant les diverses facettes de Revue Noire à travers édition, art, photographie, musique, vidéo. C’est dans le même esprit qu’a été conçue l’exposition pour Hakonto Contemporary. Le livre « Revue Noire histoire, histoires » est le catalogue de l’exposition.

