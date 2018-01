Severo Sarduy – Cuba

Orishas

[publié dans RN 09 Caraïbes en décembre 1992,

texte original en Espagnol-Cuba

traduit en français par l'auteur]



Ochun (V)



Elle apparaît au bord du fleuve :

un bracelet d’or bruit.

Un cerf fend l’unisson

dans l’ambre de l’été.

Les miroirs sont pour l’ennui.

Luisance du miel.

Tournesol du pot de terre.

Effrontée mulâtresse,

le santal la célèbre.

-Dit de Lydia Cabrera





Oya (VII)



Mont noir, nuit noire ;

lueurs d’éclairs, et deux épées.

Que demeurent fermées

les portes de l’édifice funèbre !

Son pas, qui se hâte,

et le marbre baroque et austère

recèlent tout mystère.

Entre neuf couleurs,

des faux, des cierges et des fleurs,

elle veille, la doyenne du cimetière.



Olukun (IX)



Mi-homme mi-poisson,

sept chaînes le retiennent

au-delà des sables.

J’ai une fois rêvé de lui :

la rondeur de son visage

buriné de marques tribales

et ses yeux vides d’abysses

conjuraient le mauvais sort.

Lèvres amères, seize

cauris rituels sur le tablier.





Yemaya (X)



Mère des eaux, Nouvelle Lune :

pour triompher de l’infortune,

j’offrirai une tourterelle,

un agneau à la mer austère.

La vie prend la mort avec elle.

Une croix de coquille d’œuf broyée

sur le front jaune-vert,

et tu cueilleras mon dernier souffle.

Contre vents et marées

je m’en irai. Vers l’autre rive...





Severo Sarduy

[extraits de 'Orishas']





