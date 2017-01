Hallan Hope Mutabaruka est né en 1952 en Jamaïque. Rasta, il fait partie de la nouvelle génération des poètes rappeurs jamaïcains. Il a commencé à écrire et à se produire à la fin des années 60. Il s’accompagne d’instruments de musique. Parmi ses œuvres, on compte 'First Poems 1970/79' (1980) et 'Word Sound of Power' (1985).

***

Bruits Blancs

[publié dans le magazine Revue Noire RN 06 et RN 09 en septembre 1992 et Juin 1993

poème original écrit en anglais-Jamaïque traduit par Jean-Claude Charles]

tout le temps j’entends les bruits

tout le temps j’entends les bruits

tout le temps j’entends les bruits

les bruits comme

souviens-toi Nègre souviens-toi

les bruits comme

les chenapans à tes trousses

les bruits comme

qui ont violé tes géniteurs

qui ont commis un génocide envers ton peuple

les bruits comme

qui ont divisé ta race

volé ta culture

les bruits comme

envahi ta terre

empoisonné ton sol

les bruits comme

planté les graines de l’infériorité dans ton cerveau

bloqué ton progrès

les bruits comme

qui ont bâti des nations avec la sueur Nègre l’or Nègre

les bruits comme

souviens-toi, souviens-toi

tu n’es pas un Éthiopien

tu es un Nègre

je te nomme Nègre

les bruits comme

Esclave : Esclave Noir

Patron : Patron Blanc

Bon : Blanc Bon

Mauvais : Noir Mauvais

tout le temps j’entends les bruits

tout le temps j’entends les bruits

tout le temps j’entends les bruits

les bruits comme

les bruits qui ne sont pas mon nom

Hallan Hope Mutabaruka

***

